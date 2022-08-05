رفض مركز التحكيم الرياضي السعودي طلب التدابير الوقتية الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال مؤخرًا من أجل قيد الصفقات في صيف 2022.

وكان اللاعب محمد كنو تعرض للإيقاف لمدة 4 أشهر بداية من شهر مايو الماضي بقرار من غرفة فض المنازعات على خلفية توقيعه لناديي الهلال والنصر في آن واحد، كما تم حرمان الهلال من تسجيل الصفقات لفترتي انتقالات حتى يناير 2023.

الهلال لم يبذل قصارى جهده قانونيًا !

وعلق القانوني الرياضي أحمد الشيخي على وجود سببين لرفض طلب الهلال قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” رفض التدابير الوقتية لا يعني إلا أحد أمرين، إما أن الهلال لم يبذل العناية اللازمة في طلبه، حيث فضل احتساب الصيف الحالي ضمن العقوبة (وحتى لا يبدأ موسم٢٠٢٣ وهو ممنوع من التسجيل)”.