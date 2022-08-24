أوضحت دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بالعراق، سبب ارتفاع نسبة هلاك حيوان الجاموس.

وقال مدير عام الدائرة التابعة لوزارة الزراعة عباس سالم لوكالة الأنباء العراقية (واع): “بعد تقصي المعلومات عن خبر هلاك الجاموس في ذي قار، وجدنا أن جزءًا من الهلاكات جاء بسبب الجفاف الذي تسبب به انحسار المياه في الأهوار، وبقاء الأرضية الطينية رخوة”.

الجوع والعطش

وأضاف: “حيوان الجاموس عندما يدخل في الأرض الرخوة تعلق أقدامه ولا يستطيع الخروج والرجوع لمرابطه الرئيسة أو حظائره، فيهلك بعد يومين أو ثلاثة أيام من بقائه على هذا الحال بسبب الجوع والعطش”.

وأضاف سالم: “الأكثر حساسية من النقطة السابقة هو شرب الحيوانات لمياه المجاري وبالنتيجة يتعرض الحيوان إلى التسمم”.

وتابع: “نهيب بالمربين ألا يعتمدوا طريقة الرعي الطبيعي كما في السابق، وأن يحصروا الحيوانات في أماكنها حتى شهر أيلول المقبل حيث موسم الأمطار، لتكون الأمور أكثر ملاءمة لرعي الحيوانات”.