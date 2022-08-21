أوضح محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عادل القازنلي، سبب التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة.

فيديو | محلل الطقس عادل قازنلي: سنلاحظ انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خلال الفترة القادمة #الإخبارية pic.twitter.com/hTTY4LXCE9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 21, 2022

سحب رعدية وعواصف:

وقال في مداخلة إلى قناة الإخبارية: إن تلك الأجواء تشهد تكون سحب رعدية ركامية ممطرة وعواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة مع تساقط حبات برد مصحوبة بهبوب رياح، مشيرًا إلى أن التقلبات جوية سببها الانتقال من فصل الصيف إلى فصل الشتاء تدريجيًّا، وأن الفترة القادمة ستشهد انخفاض درجات الحرارة بصورة ملموسة خصوصًا خلال ساعات الليل.

طقس الرياض:

وتوقع محلل الطقس أن تكون الأجواء لطيفة على الرياض خلال ساعات الليل وسيقل عدد ساعات النهار، وهذا مؤشر على بداية الانتقال إلى فصل الشتاء.