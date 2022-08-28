أكد خبير الأرصاد الجوية والفلك خالد الزعاق، أن أعلى قمة جبل في المملكة هي مرتفعات السودة في أبها.

سبب التسمية:

وتابع الزعاق خلال فيديو له نشره على تويتر، ضمن فقرته المذاعة على العربية، أن السودة تتبع سلسلة جبال السروات في عسير، وقمة السودة ترتفع لأكثر من 3 آلاف متر عن سطح البحر، وسميت بذلك الاسم لسواد صخورها وسواد سحبها.

تمنع الأمطار عن المناطق الداخلة:

وأضاف أن سلسلة جبال السودة الموازية للسواحل التهامية تحلّب السحب وتمنع الأمطار عن المناطق الداخلية فتجدب.

وأردف أن جبال السودة تقف شامخةً أمام التيارات الهوائية الرطبة القادمة من السواحل التهامية، وعند ارتفاعها تصطدم بطبقة البرودة فتتحول الرطوبة إلى ضباب.