كشف المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي سر تفوق نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على الأندية المنافسة.

سر تفوق الهلال أمام الأندية المنافسة

وتحدث سعود الصرامي قائلًا: “الهلال “يوسع” خطوات التفوق أمام الأندية المنافسة له، ليس بالحصول على البطولات والصعود للمنصات، بل العمل الإداري المنظم والفكر الاحترافي الشامل”.

وتابع الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الأندية المنافسة “تغوص” في المشاكل، وجمهورها وإعلامها “يهرب” من ذلك بصناعة الأكاذيب و”حبك” سيناريو الدجل للخروج من أزماته؟”.

الزعيم يتألق

ويسير الزعيم بشكل مميز بقيادة إدارة فهد بن نافل، حيث نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وشارك في كأس العالم للأندية، وحصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الخليج، يوم 25 أغسطس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.