أتم نادي الشباب تعاقده مع اللاعب فهد المولد كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي الاتحاد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان المولد رحل عن نادي الاتحاد بعد إصدار قرار بإيقافه لمدة 18 شهرًا ثم تخفيض المدة فيما بعد بقرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

عرض الشباب كان مناسبًا لـ فهد المولد

واهتم نادي النصر بضم المولد قبل انتقاله إلى الشباب لكن الصفقة لم تتم بسبب العرض المادي من النصر، حيث كان عرض الشباب أعلى مقابل 15 مليون ريال لمدة 3 سنوات وهو ما جعل اللاعب المولد يوافق على الانتقال إلى الليث.

وذكر الإعلامي خالد عبدالعزيز أن المولد صرف النظر عن الانضمام لـ النصر واختار الشباب بسبب قيمة العرض.

وسيشارك المولد مع نادي الشباب في بطولة دوري أبطال آسيا بدءًا من فبراير المقبل، حيث كانت آخر مرة شارك فيها المولد في دوري أبطال آسيا مع الاتحاد في 2019، حيث لعب أمام الريان القطري في مايو من 2019، على أن تبدأ مشاركته في فبراير من 2023 ليعود ويلعب في البطولة القارية بعد غياب دام 4 سنوات.

وقال فهد المولد بعد انتقاله لـ الشباب: “الليلة أتشرف بارتداء شعار نادٍ كبير وغالٍ أيضًا على قلبي، الليلة أنا ليث ضمن قائمة الليوث، أتشرف وأفخر بالذود عن شعاره، وأسأل الله أن أكون أهلًا لثقة إدارته وجماهيره الكبيرة”.