استُبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وبشكل مفاجئ من سباق المرشحين لـ نيل الكرة الذهبية عن عام 2022.

وكانت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أعلنت أمس الجمعة المرشحين لنيل الجائزة مع استبعاد النجم الأرجنتيني للمرة الأولى منذ عام 2005.

المعايير الجديدة ليست في صالح ميسي!

وقال الصحفي إيمانويل بويان الصحفي بـ مجلة ” فرانس فوتبول” إن الموسم السابق للنجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان الفرنسي لم يكن الأفضل وإن المعايير الجديدة للجائزة أصبحت تعتمد على الموسم وليس السنة، مما يعني أن هذا الأمر ليس في مصلحة اللاعب الأرجنتيني.

وأكد بويان أن أرقام ميسي بموسمه الأول مع باريس سان جيرمان كان محبطًا للغاية.

يذكر أن النجم الأرجنتيني كان سجل 6 أهداف فقط مع النادي الباريسي في موسم 2021/2022، كما تعرض لصافرات استهجان من الجماهير للمرة الأولى في مسيرته.

ميسي نال الكرة الذهبية 7 مرات

وسبق لنجم برشلونة الإسباني السابق، التتويج بالكرة الذهبية في 7 مناسبات أعوام 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و 2015 و 2019 و 2021.