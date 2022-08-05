كشفت تقارير إعلامية عن سبب غياب الرباعي “عبدالفتاح عسيري، أيمن يحيى، الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، البرازيلي لويز جوستافو” عن مباراة مالاجا الإسباني الودية التي أُقيمت اليوم الجمعة.

وقال الإعلامي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر”: “غياب أيمن يحيى بسبب حاجته للراحة بقرار من طبيب المنتخب السعودي الأولمبي، عبدالفتاح عسيري ومشاريبوف يعانيان من الإجهاد أما غياب لويز جوستافو فجاء بسبب وعكة صحية”.

قرار جارسيا بعد فوز النصر وديًّا:

كذلك قرر المدرب الفرنسي رودي جارسيا مدرب العالمي منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا السبت على أن تُستكمل بعد غد استعدادًا للموسم الجديد.

وكان نادي النصر نجح في الفوز على نادي مالاجا بهدفين دون رد أحرزهما كل من الكاميروني فينسينت أبو بكر وسامي النجعي.