كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن الأسباب التي تؤدي سيطرة فريق واحد على البطولات السعودية لعدة سنوات.

وليد الفراج يتحدث عن أسباب سيطرة فريق للبطولات:

وقال الفراج: “سيطرة فريق ما على البطولات السعودية عدة سنوات هو حلم لكل الجماهير، لكن هذا الأمر لن يتحقق وفق ظروف موسم أو داعم أو صفقات.. السيطرة تحتاج إلى عمل منظم لعدة سنوات وبشكل مخطط ومتدرج”.

وتابع وليد الفراج حديثه بشأن السيطرة على البطولات السعودية، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “نصيحتي لكل العاشقين في كل مدرج، لا تكبر اللقمة عشان ما تغص.. الله يوفق الجميع”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الفراج، وأكدوا أن الهلال يتمتع باستقرار إداري كبير، ما ساهم في حصد للبطولات، فيما انتقده البعض الآخر، وأكدوا أن حديثه دائمًا به إسقاط على النصر، وأوضحوا أن العالمي سيطر على الدوري 8 سنوات، وصعب على أي ناد يحقق هذا العدد.

انطلاق الدوري الخميس المقبل:

على الجانب الآخر، ينطلق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الخميس المقبل، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره ضمك، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وفي اليوم ذاته، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الخليج في إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، على أن تُستكمل منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يومي الجمعة والسبت.