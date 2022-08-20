يبدو أن صفقة انتقال اللاعب التشيلي إدواردو فارجاس لاعب نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي لنادي النصر أصبحت مهددة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

عرض النصر قد يكون المُنقذ لـ فارجاس:

اللاعب التشيلي صاحب الـ 32 عامًا شارك مع أتلتيكو مينيرو في 14 مباراة بـ الدوري البرازيلي لكنه خارج حسابات مدرب نادي أتلتيكو مينيرو ليكون عرض النصر هون العرض الأخير له.

لكن إقصاء فريق أتلتيكو مينيرو من بطولة كوبا ليبرتادورس سيخفض من قيمة اللاعب التسويقية، مما يعطل فرصة انضمامه لـ النصر في حال بحث أصفر الرياض عن بيعه مستقبلًا.

ويواصل اللاعب التشيلي التدرب حاليًّا في صالة الألعاب من أجل الحفاظ على لياقته البدنية أملًا في الانتقال لناد آخر خلال الفترة المقبلة.