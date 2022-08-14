وثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، فضلًا عن الرعد والبرق الذي أضاء سماءها.

ورصدت “المواطن” مقاطع فيديو متداولة لسماء المدينة المنورة وهي تلمع بضوء البروق، فضلًا عن ظهور سحابة كبيرة بها.

وهطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض.

تنبيه للمدينة المنورة:

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، والذي تضمن أتربة مثارة وأمطارًا رعدية، مع تأثيرات مصاحبة تشمل على نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد والأكحل والفقرة والهندية واليتمة ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر، حيث تستمر حتى الساعة الـ 9 مساء.