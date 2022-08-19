أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة إلى رياح نشطة، وسحب رعدية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الشعيبة، والليث.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة السادسة من صباح غدٍ السبت.

كما أشار المركز إلى تأثر كل من: ثول، وجدة، ورابح، وخليص، وعسفان، بأتربة مثارة، ورياح نشطة، وتدني في مستوى الرؤية الأفقية.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة السادسة من صباح غدٍ السبت.

وفي السياق نفسه؛ نبه المركز إلى سحب رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة؛ على الجموم، والعاصمة المقدسة، وبحرة، وهدى الشام.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة السادسة من صباح غدٍ السبت.