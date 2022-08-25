نبه المركز الوطني للأرصاد من سحب رعدية ممطرة في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، على محافظتي المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن التنبيه الذي يبدأ الساعة الـ 12 ظهرا ، يستمر حتى الساعة الـ 8 مساء.

توقعات الطقس

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد ومصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في الرؤية الأقفية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومنطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً (جدة، الليث، القنفذة).

سحب رعدية

وكذلك تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض (وادي الدواسر، الدوادمي) وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.