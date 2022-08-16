أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة نجران، لرياح نشطة وسحب رعدية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الخرخير، وشرورة.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

كما نبه لتعرض منطقة عسير لأمطار متوسطة إلى غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، والسيول، وشبه انعدام الرؤية الأفقية.

ويتأثر بالتنبيه المذكور كل من: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيد، وظهران الجنوب.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.

سحب رعدية ممطرة

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك مناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر).

كما تنشط سرعة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.