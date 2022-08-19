توقع أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند استمرار تشكل السحب الصيفية الممطرة على عدد من مناطق المملكة تزامنًا مع تواصل الحالة الصيفية الممطرة.

ونشر المسند خرائط الطقس وعلق عليها بالقول: تشير التوقعات الجوية إلى احتمال تشكل السحب الصيفية الممطرة على نواحٍ متفرقة من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وربما تمتد لأجزاء من حائل والربع الخالي.

وتابع: قد تكون الأمطار على أجزاء من جازان متوسطة إلى شبه غزيرة اليوم، بينما الأحد فهناك توقعات أن تكون من متوسطة إلى غزيرة.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) ومنطقة الرياض (وادي الدواسر)، في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقي الشرقية والرياض.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.