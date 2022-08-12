تألق الربّاع سراج آل سليم بشكل لافت ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2021″، ليحصد 3 ميداليات، اليوم الجمعة.

سراج آل سليم يحصد 3 ميداليات

وانتزع سراج آل سليم 3 ميداليات فضية في الخطف والنتر والمجموع ضمن منافسات رفع الأثقال وزن 61 كجم في دورة الألعاب الإسلامية.

ونشر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لتتويج سراج آل سليم بالميداليات الفضية، وعلق قائلًا: “ما قصرت يا سراج، الجاي ذهب بإذن الله”.

أخضر اليد يتأهل لنصف النهائي

على الجانب الآخر، تعادل المنتخب السعودي لكرة اليد اليوم مع نظيره القطري بنتيجة 27/ 27 ضمن منافسات دورة الألعاب الإسلامية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخطف أخضر اليد بطاقة التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي في دورة الألعاب الإسلامية، ليواجه المنتخب التركي، يوم غد السبت عند الساعة الثالثة عصرًا.