لا تزال أصداء رحيل حامد البلوي من منصبه في نادي الاتحاد، كمدير تنفيذي لكرة القدم بالنادي مستمرة، حيث أعادت إلى الأذهان توابع قضيته واللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مع نادي النصر.

ماذا قال حامد البلوي ؟

وكان البلوي المدير التنفيذي السابق لكرة القدم بنادي الاتحاد قال عبر “تويتر” بعد إيقافه لمدة 6 أشهر صباح اليوم الأحد: “مع نهاية المعسكر التحضيري للفريق أكون قد أنهيت مهمتي، أشكر مجلس الإدارة برئاسة أخي أنمار الحائلي وكافة الأعضاء والشكر موصولين للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين كذلك على تعاونهم وجهودهم طيلة العامين الماضيين التي عملنا فيها على إسعاد جماهير العميد”.