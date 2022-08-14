لا تزال أصداء رحيل حامد البلوي من منصبه في نادي الاتحاد، كمدير تنفيذي لكرة القدم بالنادي مستمرة، حيث أعادت إلى الأذهان توابع قضيته واللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مع نادي النصر.
ماذا قال حامد البلوي ؟
وكان البلوي المدير التنفيذي السابق لكرة القدم بنادي الاتحاد قال عبر “تويتر” بعد إيقافه لمدة 6 أشهر صباح اليوم الأحد: “مع نهاية المعسكر التحضيري للفريق أكون قد أنهيت مهمتي، أشكر مجلس الإدارة برئاسة أخي أنمار الحائلي وكافة الأعضاء والشكر موصولين للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين كذلك على تعاونهم وجهودهم طيلة العامين الماضيين التي عملنا فيها على إسعاد جماهير العميد”.
الناقد الرياضي مبارك الشهري الناقد الرياضي بقناة 24 الرياضية والمنتمي لنادي النصر قال : “الاستقالات الاتحادية للمتهمين في القضية، اختصرت الكثير من الحبر في استئناف الاتحاد على قرارات لجنة الاحتراف، الابتعاد قبل الاستئناف دليل إدانة جديد ودليل على موقف واستقلالية ومبادئ النصر”.
وواصل مبارك الشهري: “الرابح الأكبر حتى الآن هو نادي الاتحاد الكيان، حيث ستكون القرارات مخففة والمتهمون خرجوا من الكيان”.
آراء متباينة حول رحيل حامد البلوي
وحرص بعض من جماهير الاتحاد على توجيه الثناء لـ البلوي على تعاقده مع المغربي عبدالرزاق حمدالله، لكن البعض الآخر انتقده لتوريطه للنادي بحرمان من سوق الانتقالات لمدة فترة انتقالية واحدة مع إيقاف حمدالله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال وتغريم النادي نصف مليون ريال.
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