أثارت مشاهد لنيزك وهو يخترق الغلاف الجوي في سماء السعودية تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة وخارجها.

حائل والقصيم:

وقد تمت مشاهدة هذا الحدث من ‎حائل و‎القصيم حيث أضاء النيزك السماء بضوء يميل للأخضر وترك أثر أدخنة في مساره في السماء.

وبعد تحليل الصور ومقاطع الفيديو، رجّح الباحث الفلكي في جامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي أنه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي.

وبحسب هندي، وبناءً على عدد كبير من الشهادات من مختلف المدن، فإن الموقع التقريبي لدخول ‎النيزك الغلاف الجوي بين ‎حائل والمدينة المنورة و‎القصيم على ارتفاع 80 إلى 120 كم. وإن نجا شيء منه، فقد يكون قد وصل للأرض بين الطائف والرياض.

الكرة النارية:

ويطلق على هذه الظاهرة اسم “الكرة النارية” وهي عبارة عن صخور بحجم كرة القدم تقريبًا تدخل الغلاف الجوي بسرعات كبيرة مما يؤدي لاحتراقها نتيجة الاحتكاك بالهواء.

ويظهر اللون الأخضر نتيجة احتراق مكونات النيزك من معادن مثل الماغنسيوم والألمنيوم والحديد نتيجة الحرارة العالية.