كشفت سعاد السلمي، من الدمام، تفاصيل تحقيق حلمها منذ أن كانت بائعة في سوبر ماركت حتى افتتحت مشروعها الخاص لمحل بقالة.

#من_السعودية | سعاد السلمي.. استطاعت أن تحقق حلمها وتتجاوز جميع التحديات، وهنا كانت بدايتها في المشروع ⬇️. #قناة_السعودية pic.twitter.com/IeJhS7zQF9 — قناة السعودية (@saudiatv) August 12, 2022

اضطرار للعمل:

وقالت سعاد السلمي في تصريحات إلى قناة السعودية، إنه بعد وفاة زوجها اضطرت للعمل، وكانت البداية بالعمل في سوبر ماركت؛ لكن الراتب كان ضئيلا ولا يكفي احتياجاتها واحتياجات أولادها.

وأضافت سعاد، أنها قررت افتتاح مشروع صغير يكفيها هي وأولادها، عبارة عن بقالة صغيرة، وتعمل فيها بنفسها.

تحديات عديدة:

وحول أبرز التحديات التي واجهتها في بداية مسيرتها العملية، قالت سعاد: كان أبرزها عدم تقبل المجتمع لفكرة وقوف امرأة في محل بقالة تبيع وتشتري، مشيرة إلى أن الناس في البداية كانوا يقفون عند الباب ولا يدخلون للشراء؛ لكنها أصرت على موقفها، وبعد فترة بدؤوا في الشراء منها بل وتشجيعها.

وأضافت سعاد أنها تعلمت من عملها في محلها الصغير أشياء كثيرة منها: تحقيق الحلم والصبر والاعتماد على النفس وكيفية التعامل مع الجمهور.

ونوهت إلى أنها وأبناءها يتناوبون على العمل بمحل البقالة من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الحادية عشرة بالليل.