تسهم مجموعة من الفتيات السعوديات بمهرجان العودة إلى الرياض في تحفيز خيال الأطفال الزوار، عبر مجموعة من التجارب الواقعية والألعاب الحركية المساعدة على تنمية المهارات الفكرية، وطرق التحدث والتواصل مع الآخرين.

رواق يجوب

ومن خلال الرواق المخصص لـ”يجوب” في منطقة التسوق بالمهرجان يقضي الأطفال أوقاتهم مع مجموعة من السعوديات المتخصصات في ابتكار الألعاب الطبيعية التي تمثل حجر الأساس في التنمية المعرفية، بعيدًا عن ترفيه الشاشات، كالتلفاز، والبلايستيشن، وألعاب الكمبيوتر.

ويدفع الجناح الذي يُدار من قبل فتيات سعوديات الأطفال للاستفادة من لعبة “بان بو” لاستكشاف محيطهم، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجههم في التجربة المعتمدة على بناء البيوت وتصميمها.

وتخصص مشرفات “يجوب” للأطفال خيارات متنوعة، تسهم في رفع مهاراتهم الذهنية، وفقًا لأعمارهم، من خلال مراعاة الفوارق الفردية والفكرية بينهم، إضافةً إلى تشجيع الصغار على طرح الأسئلة والبحث عن إجاباتها.

فعاليات العودة إلى الرياض

ويحتضن مهرجان العودة إلى الرياض مجموعةً من الخيارات الترفيهية والعروض المحلية والعالمية المتناسبة مع جميع أفراد الأسرة، وتتواصل فعالياته حتى 5 سبتمبر المقبل، في حين يفتح أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 6:00 مساء، وحتى 12:00 بعد منتصف الليل، ويضم مناطق خاصة بالمطاعم، والمقاهي، وقسمًا للمتاجر والتسوق والألعاب، إلى جانب مراكز متخصصة في بيع الاحتياجات الدراسية للزوار.