وجه سعود الصرامي، المتحدث الرسمي سابقًا باسم نادي النصر، رسالة لجماهير النصر بشأن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

سعود الصرامي :

لماذا الحقد على "حمدالله" الذي تفوق على ليفاندوفسكي وميسي وامبابي .. "ماجد عبدالله" على من تفوّق !؟

سوالف رياضية ..

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@L9arami pic.twitter.com/vb3UWWPY8D — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 5, 2022

وكانت لجنة الاحتراف قررت معاقبة اللاعب المغربي بإيقافه لمدة 4 أشهر على خلفية انتقاله المثير للجدل لنادي الاتحاد في ديسمبر الماضي.

وقال الصرامي في برنامج “سوالف رياضية” على قناة 24 الرياضية: “لماذا تحقدون يا جمهور النصر على اللاعب المغربي الذي تفوق على ليونيل ميسي ومبابي وليفاندوفسكي، اللاعب المغربي أحضر لـ النصر 3 ألقاب وهم الدوري السعودي ولقبين في كأس السوبر السعودي، على من تفوق ماجد عبدالله؟، حتى تنكروا تاريخ حمدالله”.

يذكر أن اللاعب المغربي تم تغريمه 300 ألف ريال من قبل لجنة الاحتراف بجانب تغريم حامد البلوي إداري نادي الاتحاد الموقوف 300 ألف ريال.