استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الخميس بمكتبه بديوان الإمارة، المدرب الوطني السابق في كرة القدم خليل بن إبراهيم الزياني.

إشادة بالمسيرة الرياضية:

وأشاد أمير الشرقية بما قدمه المدرب الزياني خلال مسيرته الرياضية وما حققه من إنجازات عند تدريبه للمنتخب السعودي لكرة القدم وعدد من أندية المملكة، منوهاً بدعم واهتمام حكومتنا الرشيدة للرياضة والرياضيين حتى تصدرت وتقدمت على كثير من الدول في العديد من الألعاب الرياضية المختلفة.

من جانبه، ثمن الزياني اهتمام أمير المنطقة الشرقية وتوجيهاته السديدة ودعمه لرياضيي المنطقة وأنديتها، مقدماً الشكر له على تسمية أحد شوارع حي المزروعية بالدمام بإسمه (خليل بن إبراهيم الزياني) تقديراً لإنجازاته مع المنتخب السعودي.