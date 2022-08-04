وجهت سفارة المملكة لدى بنجلاديش، اليوم الخميس، تنويهًا للمواطنين الراغبين في السفر، بضرورة الحصول على تأشيرة دخول للبلاد من سفارة بنجلاديش بالرياض.

التأشيرة ضرورة:

وذكرت السفارة عبر حسابها بموقع تويتر، أنها تود إحاطة عموم المواطنين، الراغبين في القدوم إلى بنجلاديش، بأهمية الحصول على التأشيرة اللازمة من السفارة البنجلاديشية في الرياض أو القنصلية العامة في جدة، وذلك تفادياً لإعادتهم إلى الوجهة التي قدموا منها.

وأضافت السفارة، أن السلطات المختصة في بنجلاديش تشترط الحصول على تأشيرة دخول قبل الوصول إلى البلاد، مؤكدة أنه لا يمكن الحصول على تأشيرة دخول إلى بنجلاديش في المطار.