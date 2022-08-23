حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين المواطنين من العاصفة الاستوائية “إعصار فلوريتا” المتوقع حدوثها غدًا الأربعاء.
الحيطة والحذر
وأهابت السفارة، في بيان لها، بجميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر ومتابعة ما يصدر من الجهات الفلبينية المختصة، بجانب التواصل معها في حالة الطوارئ على الأرقام التي خصصتها لذلك.
إجازة طارئة
وأشارت سفارة المملكة بالفلبين، إلى أن يوم غد سيكون إجازة طارئة من قبل السلطات الفلبينية، وذلك بسبب هذه العاصفة الاستوائية.
وتحذر المواطنين الكرام المتواجدين في جمهورية الفلبين بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة ما يصدر من الجهات الفلبينية المختصة، وفي حالة الطوارئ لا قدر الله التواصل مع السفارة على الارقام الموضحة التالية، والله خير حافظ. pic.twitter.com/uQAor0bRBq
— Saudi Embassy in Philippines (@KSAembassyPH) August 23, 2022
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