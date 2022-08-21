أعلنت سفارة المملكة في الكويت عن وجود خطأ مطبعي في بطاقة دعوة تلقتها الشخصيات المنتظر حضورها الحفل الخاص باليوم الوطني الـ92 للبلاد.

خطأ مطبعي

وقالت السفارة اليوم الأحد، عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تود السفارة تنويه جميع الشخصيات التي تلقت دعوة لحضور حفل اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، عن وجود خطأ مطبعي”، لافتة إلى أن العام الهجري الصحيح هو 1444هـ وليس 1443هـ كما هو مدون في البطاقة.

وتحتفل المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، باليوم الوطني للبلاد، احتفاءً بإعلان الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود، توحيد البلاد.

هوية اليوم الوطني السعودي

وأطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في وقت سابق، هوية اليوم الوطني السعودي الـ92، والتي جاءت لتتناسب مع مشاريع رؤية المملكة 2030، حيث تكونت من شعارين مدمجين، أحدهما لفظي والآخر فني، يستلهمان في مجموعهما طموح أبناء المملكة وانتمائهم ووحدتهم.

وتتخذ هوية اليوم الوطني شعارها اللفظي من عبارة “هي لنا دار” لما يتعلق بالجملة من دلالات صادقة وعميقة، فضلًا عن ملامستها وجدان السعوديين الذين اعتادوا وصف وطنهم بالدار في كثير من الأغاني والقصائد الشعبية التي تمثل جزءًا من تراثهم وحاضرهم.