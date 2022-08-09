شاركت سفيرة الطلاب المطورين لدى Huawei، ومطورة تطبيقات ios، مريم الفضلي، تجربتها في عالم تطوير الهواتف، والالتحاق بـ أكاديمية آبل للمطورين، عبر عددٍ من التغريدات على صفحتها الشخصية بتويتر.

وقالت مريم الفضلي: “هذا ثريد راح أضيف لك كل إنجاز وكل لحظة مهمة في رحلة التطور كأول سفيرة للطلاب لدى هواوي في السعودية، الله يكتب لنا التوفيق”.

كما عرضت الشابة المساعدة لمن يملك مهارات في برمجة Kotlin وتطبيقات الأندرويد، قائلة: “تواصلوا معي على الخاص وإن شاء الله نكون فريق تدريب جديد لنادي هواوي للطلاب المطورين”.

وعن رحلتها في اختيار مجال البرمجة، والانتقال للرياض كتبت: “ما أشجع شخص يأخذ قراري ولا لي علاقة بمستقبلكم ومصيركم فخليكم حريصين على كل قرار.. أهلي كانوا داعمين لهدفي وكان الوقت الأمثل ذاك الوقت فتوكلت على الله وخطيت خطوتي الأولى”.

منافسة شديدة

وأشارت إلى أن المنافسة كانت شديدة للغاية؛ إذ تم إرسال فرصة المشاركة، لـ 4 آلاف شابة من المملكة ما زاد حدة التنافس.

وقد حاولت مريم الفضلي التنسيق بين دراستها الجامعي وفرصة الدراسة في عالم البرمجة؛ ووفقت لذلك في الفترة الأولى من الدراسة إذ كان مجال البرمجة في الفترة المسائية، وعن بعد، ما مكنها من حضور محاضراتها في داوم الجامعة بشكل طبيعي.

وشاركت الفضيلي آخر مقاطع لتواجدها في الجامعة والتي انتهت بقرارها وقف الدراسة الجامعية واختيار الإكمال في أكاديمية آبل للمطورين.

إشادة بالطموح

وتجاوب مغردون مع تغريدات الشابة؛ ووصفوها بالشخصية الطموحة والمثابرة، معتبرين أنها تمثل قصة نجاح حقيقية، لا سيما وأنها غيرت مجالها وتحملت أعباء الإقامة بعيدة عن أهلها لتحقيق شغفها الدراسي الذي انتهى بتفوق مبهر.

أكاديمية آبل للمطورين

يذكر أن أكاديمية آبل للمطورين تقدم دورة تمهيدية مدتها 30 يوماً إلى جانب برنامج الأكاديمية المكثف لمدة تسعة أشهر والذي يتعمق في البرمجة والمهارات المهنية. ويتم في إطار الدورات تدريس علوم البرمجة والتكنولوجيا والتصميم والمهارات المهنية مثل حل المشكلات والتواصل عبر التخصصات.

وتمتلك Apple أكثر من عشرة مواقع لأكاديمية Apple للمطورين في جميع أنحاء العالم، وهي مخصصة لتوفير الأدوات والتدريب لرواد الأعمال والمطورين والمصممين الطموحين لإيجاد وخلق وظائف عبر اقتصاد تطبيقات iOS المزدهر. ويواصل خريجو الأكاديمية تأسيس أعمالهم الخاصة، وإنشاء التطبيقات وبيعها عبر متجر. App Store، ورد الجميل لمجتمعاتهم.

وقد تم تخريج أولى الدفعات النسائية في المملكة يوم الأحد الماضي؛ إذ احتفلت 103 طالبات بتخرجهن من الأكاديمية التي افتتحت في يونيو 2021م.