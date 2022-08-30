طالب سفير خادم الحرمين الشريفين في بيروت وليد بخاري الحكومة اللبنانية بترجمة التزاماتها تجاه دول الخليج إلى واقع سياسي ملموس، والقيام بكل واجباتها نحو منع ووقف الأنشطة السياسية والتحريضية تجاه السعودية ودول الخليج، التي تهدد منظومة الأمن القومي العربي.

خطورة السياسات العدائية

وأكد بخاري، خلال زيارته وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، على خطورة وتداعيات السياسات العدائية والتحريضية التي تنطلق من لبنان تجاه السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فيما لفت مولوي إلى الحرص على أمان المجتمعات العربية في إطار رؤية موحدة لأمن عربي مشترك.

وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تقف إلى جانب لبنان دائماً، وطالما أن السعودية بخير فإن لبنان بخير.

تسليم الإرهابي للمملكة

وأهاب السفير بخاري بالأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة استكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية وضبطه وتسليمه للسلطات الأمنية في السعودية، كونه مطلوباً أمنياً لديها.

وأكد أنه تم تقديم مذكرة دبلوماسية رسمية إلى وزارة الخارجية اللبنانية استكمالا للإجراءات في هذا الشأن.

وأكد السفير وليد بخاري أن جهود المملكة في مجال مكافحة آفة المخدرات تكشف حقيقةً حجم التحدي الذي تواجهه السعودية حفاظا على أمن المجتمعات وحماية الإنسان، معلناً إحصاء رسمياً حول ذلك، إذ تجاوز إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من قبل مهربي المخدرات التي كان مصدرها الجمهورية اللبنانية أو تمر عبرها 700 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش المخدر خلال 8 سنوات الماضية، أي منذ 2015.