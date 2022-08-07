سقط إيفرتون ضد تشيلسي بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/ 2023.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل تشيلسي ولكن دون جدوى.

ملخص مباراة إيفرتون ضد تشيلسي:

ونجح اللاعب الإيطالي جورجينيو في إحراز الهدف الوحيد لـ تشيلسي في الدقيقة الـ46 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة حاول نادي إيفرتون العودة في المباراة وتسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وانتهت مباراة إيفرتون وتشيلسي بفوز الأخير بهدف دون رد في الجولة الأولى.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب جوديسون بارك معقل فريق إيفرتون.

وسيواجه نادي تشيلسي في الجولة الثانية، فريق توتنهام هوتسبير يوم الأحد المقبل، بينما يواجه إيفرتون فريق أستون فيلا السبت المقبل.