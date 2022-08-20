انتهت مباراة بورنموث ضد آرسنال، مساء اليوم، بفوز فريق آرسنال بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2022/ 2023.

ملخص لقاء بورنموث ضد آرسنال:

وبدأ نادي آرسنال المباراة، ضاغطًا بكل قوة لينجح في إحراز الهدف الأول عبر النرويجي مارتن أوديجارد بالدقيقة الخامسة، ثم واصل آرسنال تألقه ليضيف أوديجارد ثاني أهدافه وثاني أهداف المدفعجية بالدقيقة الـ12.

وواصل نادي آرسنال ضغطه، ليحاول إضافة الهدف الثالث ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتفوق فريق آرسنال بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة بورنموث ضد آرسنال، نجح آرسنال في إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب ويليام ساليبا في الدقيقة الـ55 بعد تمريرة جيدة من اللاعب السويسري تشاكا.

وسجل فريق آرسنال الهدف الرابع عبر اللاعب جابرييل جيسوس ولكن تم إلغاؤه في الدقيقة الـ72 بداعي التسلل.

آرسنال في الصدارة مؤقتًا:

وأصبح رصيد آرسنال بعد الفوز 9 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فريق بورنموث عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

وسيواجه آرسنال في الجولة الرابعة فريق فولهام يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي، بينما يواجه بورنموث في الجولة الرابعة فريق ليفربول أيضًا السبت المقبل.