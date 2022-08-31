أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات أن التحقيقات الأولية أظهرت أن حادث سقوط طائرة مدنية صغيرة في أبو ظبي نتج عن عطل فني.

تفاصيل الحادث:

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني وبالتنسيق مع الجهات المختصة عن سقوط طائرة مدنية صغيرة من نوع الطائرات ذات الأجنحة الثابتة من طراز “سيسنا” ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير، وباشرت الفرق المعنية على الفور بالاستجابة للحدث.

عطل فني:

وأكدت الهيئة في بيان لها بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نتج عن عطل فني أثناء توجه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص، وقد سقطت الطائرة في منطقة خالية من الأفراد. نتج عن الحادث إصابة قائد الطائرة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة الحالة الصحية.

التحقيق في الحادث:

وقامت كافة الفرق المعنية متمثلة بالمركز الوطني للبحث والإنقاذ والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي والهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق المباشر لضمان سلامة منطقة الحادث، مؤكدة أن سلامة المدنيين أولوية قصوى.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بأنها ستباشر التحقيق في أسباب الحادث وتبعاته.