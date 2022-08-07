انتهت مباراة مان يونايتد ضد برايتون قبل قليل، بخسارة فريق مانشستر يونايتد بثنائية مقابل هدف في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/2023.

ملخص مباراة مان يونايتد ضد برايتون

وبدأ مانشستر يونايتد الشوط الأول بشكل سيئ للغاية، حيث فقد برونو فيرنانديز لاعب اليونايتد الكرة 7 مرات كأكثر لاعب فقدانًا للكرة بالشوط الأول.

ونجح برايتون في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الألماني باسكال جروز في الدقيقة الثلاثين. وفي ظل سعي اليونايتد لإحراز هدف التعادل، تمكن برايتون من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب باسكال جروز في الدقيقة الـ40 وسط خطأ دفاعي من اللاعبين هاري ماجواير ولوك شو. وفي الشوط الثاني، قرر المدرب الهولندي إريك تين هاج الدفع بالبرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن كان يجلس على مقاعد البدلاء.

ونجح مانشستر يونايتد في تقليص الفارق عبر اللاعب أليكسيس ماك لاعب برايتون بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ69.