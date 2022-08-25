يعاني 140 منزلا بمخطط الحائرية بمحافظة التربة، من غياب شبكات اتصال والأسفلت وانتشار الكلاب الضالة والمخلفات، حيث اشتكى المستفيدون من افتقار المكان لأبسط خدمات ومقومات الأحياء.

فيديو | 140 منزلا بلا شبكات اتصال وسفلتة في محافظة تربة.. و أحد السكان لـ #الراصد: المخطط نهضة عمرانية يفتقر إلى أبسط خدمات البلدية pic.twitter.com/7t627iF1dw — الراصد (@alraasd) August 24, 2022

لا توجد خدمة منذ التوزيع

وقال عبد الله البقعي أحد سكان مخطط الحائرية في محافظة تربة لبرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن المخطط يتكون من ٨٠٠ منحة سكنية كل قطعة منها مساحتها ٩٠٠ متر مربع، مشيرًا إلى أن التوزيع تم في عام ١٤٢٦هجريًّا حيث مُنح للمواطنين وخُصِص لهم.

وأوضح البقعي، أنه منذ ذلك الوقت لم يتم إيجاد أي خدمة من خدمات البنية التحتية داخل المخطط.

غياب سفلتة الطرق

فيما قال محمد البقعي، أحد سكان المخطط “من يحضر إلى هنا ويشهد المباني يشهد النهضة العمرانية التي يقع فيها المخطط”.

وأضاف القبعي، أن رخصة البلدية تثبت أن هناك نهضة عمرانية كبيرة في هذا المخطط، لكنه يفتقر إلى أبسط الخدمات البلدية المتمثلة في سفلتة الطرق.