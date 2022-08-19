يواجه الفنان تيم حسن تحديًا صعبًا مع الفنان سلوم حداد بعدما أعلن الأول أنه سيجسد شخصية الزير سالم في فيلم من إخراجه.

وأجمع المغردون على أن شخصية الزير سالم ارتبطت بشكل وثيق بشخصية حداد الأمر الذي يجعل من قيام تيم حسن بهذا الدور بمثابة المغامرة محذرين إياه من الفشل في هذا التحدي.

سلوم حداد شخصية مميزة

في البداية قال عبدالرحمن الناصر رئيس قسم الفن في الزميلة الرياض:” سترتكب MBC خطأ إذا أعادت إنتاج مسلسل الزير سالم في هذا الوقت، وسيخطئ الفنان السوري تيم حسن متى ما وافق على تجسيد دور عدي بن ربيعة والذي قدمه النجم الكبير سلوم حداد. وتابع: 22 لا أظن أنها كافية لعودة إنتاج مسلسل جماهيري مازال يتردد صداه حتى الآن.

بينما علق على الجابري بالقول: لن يأتي مسلسل أو فيلم تاريخي يوازي ربع فخامة وإنتاج وإخراج ملحمة مسلسل الزير سالم وأداء جميع نجومه على رأسهم سلوم حداد.

وقال مغرد آخر:” تيم حسن فنان أحبه ويعجبني جدًا تمثيله، لكن أشوف إن شخصية الزير سالم ثقيلة عليه اللي جسدها وأتقنها الأسطورة سلوم حداد اللي حبب الجمهور بالشخصية ولن يتقنها أحد بعده. الآن يجي غيره يأخذها بذا السهولة؟ ظلم وتشويه الصراحة” بحسب قوله.

دعم تيم حسن

وعلى الجانب الآخر كانت هناك العديد من الأصوات الداعمة لتيم حسن حيث قالت مغردة مؤيدة:” عن تيم حسن أتحدث شخصية الزير سالم مو حكر على فنان واحد مو مطلوب من تيم يخلي الجمهور ينسى دور الزير سالم يلي عمله الفنان سلوم حداد إنما مطلوب منه يحط بصمته الخاصة وروحه وكل الإمكانيات اللي بتتطلبها الشخصية لتطلع بالصورة الصح وبحس هو عندو أدوات تمثيلية تعطي الدور حقه”.

وقالت مغردة أخرى: تيم حسن له موهبة قلب الموازين في التمثيل، وشخصية الزير سالم التي قام بها القدير سلوم حداد، ستظل عالقة بالأذهان، لكن تيم حسن ستكون له بصمته الخاصة”.

وتابع مغرد آخر:” كفاية خوف من المجتمع صحيح الزير سالم عمل قوي ومن أهم الأعمال العربية التاريخية وإلى الآن نعيده ولكن كان فيه بعض الأخطاء اللغوية”. وتابعت:” مبسوطة عشان تتغير نظرتي لشخصية الزير لأن عندي تحفظ على سلوم حداد رغم إن محد يختلف على إبداعه بس أنا شخصيًا ما حسيت الدور مناسب له ولا لعمره حتى وقتها”.