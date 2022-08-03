منح اللاعب محمد سليمان التقدم لـ المنتخب السعودي في شباك المنتخب الفلسطيني عند حلول الدقيقة الـ36 من عمر الشوط الأول في نصف نهائي كأس العرب لـ الشباب.

محمد بكر يفتتح التسجيل لمنتخب ⁧#السعودية⁩ بهدف في مرمى منتخب ⁧#فلسطين .. السعودية 1 × 0 فلسطين#SSC | #كأس_العرب_للشباب pic.twitter.com/PPbtos2vSh — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 3, 2022

ومن خلال ضربة ركنية، استغل سليمان عدم تمركز لاعبي المنتخب الفلسطيني دفاعيًا بشكل جيد ليسدد الكرة بقوة داخل شباك فلسطين.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.