أعلنت شركة سمو العقارية عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022م.

تفاصيل القرار:

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، أن اجمالي المبلغ الموزع 18 مليوناً و750 ألف ريال بعدد أسهم مستحقة للأرباح 31 مليوناً و500 ألف سهم.

تاريخ الأحقية:

وتابعت سمو العقارية أن تاريخ الأحقية سيكون يوم الأحد الموافق 04 -09- 2022 م لمساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإبداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، حيث يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أي فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي واستلامها نقداً بموجب بطاقة الأحوال المدنية أو الاتصال بالرقم المجاني للبنك السعودي الفرنسي 920000576.