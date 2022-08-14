أعلنت شركة تطبيق المحادثة سناب شات عن تطوير أداة جديدة تتيح للآباء مراقبة أوسع لكيفية استخدام أطفالهم الصغار للتطبيق دون انتهاك خصوصية الأطفال، وتسمى “فاميلي سنتر” وستتيح للآباء رؤية قائمة أصدقاء أطفالهم ومن يتواصلون معهم، لكن لن تعرض محتوى المحادثات بين الأطفال وأصدقائهم.

تفعيل الخاصية

في الوقت نفسه يحتاج تفعيل هذه الخاصية لوجود الآباء على قائمة أصدقاء أطفالهم على التطبيق، حتى يمكنهم التواصل وإنشاء “فاميلي سنتر”، والتي سيتمكن من خلالها الآباء من الإبلاغ بطريقة سرية عن أي حسابات تتواصل مع أطفالهم وتثير قلقهم.

وقالت الشركة في بيان “خاصية فاميلي سنتر مصممة لتعكس طريقة تفاعل الآباء مع أطفالهم في الحياة الفعلية، حيث يعرف عادة الآباء أصدقاء أطفالهم، ومتى يدخلون في علاقات، لكنهم لا يتنصتون على محادثاتهم الخاصة”.

تعزيز حماية الأطفال

وأضافت “لكي نطور هذا التطبيق تعاونا مع عدد من الأسر ليفهموا احتياجات الآباء والأطفال، ومعرفة رؤية كل شخص للفارق بين الرقابة الأبوية وحماية الخصوصية للأطفال”.

وأشارت إلى أن المطورين تواصلوا مع خبراء أمن البيانات والإنترنت والسلامة للاستفادة من آرائهم لتطوير مجموعة من الأدوات التي تعكس ديناميكيات العلاقات الفعلية بين الآباء والأبناء وتعزيز الثقة بين الجانبين.

وأكدت أنها تتيح مجموعة واسعة من الموارد والمصادر التي تساعد الآباء والأطفال بإجراء محادثات صريحة حول الاستخدام الآمن للإنترنت وأدوات التواصل الاجتماعي وأنها ستواصل إضافة مزيد من الخصائص لخدمة “فاميلي سنتر” الشهور المقبلة، بما في ذلك أدوات جديدة تتيح للآباء التحكم في المحتوى.