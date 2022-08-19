أكد خبير الفلك والطقس خالد الزعاق أن غدًا السبت أول موسم سهيل وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل ومدته 52 يومًا.

صفات موسم سهيل:

ولفت الزعاق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن خلال موسم سهيل يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة والرطوبة تباعًا مع مرور الأيام، وفي نهايته نعيش ألطف وأجمل وأنعم أيام السنة بما يسمى بالوسم.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) ومنطقة الرياض (وادي الدواسر)، في حين يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.