أكد المختص بالمناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني أن أول سهيل بتاريخ يوم 26 محرم 1444هـ يوافق 24 أغسطس والنجم الأول من سهيل من فصل الصيف.

تحسن الجو:

وتابع الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: في الغالب يتحسن الجو في الليل، وأحيانًا يأتي فيه حر أشد مما قبله، النجم الثاني منه 10 صفر 1444هـ، و6 سبتمبر بداية فصل الخريف، والوسم في 20 ربيع أول 1444هـ 16 أكتوبر والمربعانية في 13 جماد الأولى 7 ديسمبر.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة؛ مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.

سحب رعدية ممطرة:

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك مناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر).

كما تنشط سرعة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.