سرد المهتم بالتراث في عسير حسين طه تاريخ سوق الثلاثاء في أبها، ومراحل تطويره من عصور الماضي حتى الحداثة.

بيع بطريقة بسيطة:

وقال خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: إن سوق الثلاثاء يعود إلى تاريخ عريق وكبير يمتد إلى مئات السنين، حيث كان يشهد عمليات بيع بطريقة بسيطة وكان يتم تنظيمه يوم الثلاثاء للضواحي وظل محاطًا بدكاكين لأهل أبها الثابتين فيها.

تصميم السوق:

ولفت إلى أن سوق الثلاثاء في أبها كان في وسط المنطقة وكانت تحده أحياء أبها الرئيسة وتحيط الدكاكين ساحاته والتي وصل عددها إلى 85 دكانًا، وخضع السوق لتنظيم معين من البلدية وكان يتم فيه تداول المنتجات الزراعية، وكان لأهل الدكاكين تعامل خاص مع سكان الضواحي والقرى بتعامل إنساني من أهالي أبها.