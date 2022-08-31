أسندت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم مسؤولية إدارة مباراة الهلال ضد الفيحاء لطاقم تحكيم سويسري.

حكام مباراة الباطن ضد الفتح

وتنطلق منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي عند الساعة 6:55 مساء اليوم الأربعاء، بمواجهة الباطن ضد الفتح على ملعب نادي الباطن، ويطمح الفريقان للظهور بشكل مميز بعد خسارتهما في المباراة الافتتاحية.

ومن المقرر أن يدير أحمد الرميخاني مباراة الباطن ضد الفتح، ويساعده إبراهيم الدخيل وسامي العرفج، والحكم الرابع محمد الدقاش، وحكم الفيديو محمد الهويس، ويساعده بدر الشمراني.

أجنبي يدير مباراة الهلال ضد الفيحاء

ويلعب الهلال ضد الفيحاء عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويأمل الأزرق في مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق الفوز الثاني، فيما يسعى الفريق البرتقالي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويدير مباراة الهلال ضد الفيحاء طاقم تحكيم سويسري بقيادة ساندرو شايرر، ويساعده بيكيم زوكاج وجناس إرني، والحكم الرابع بندر القحطاني، وحكم الفيديو فيداي سان ويساعده فهد العمري.