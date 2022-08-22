حسم المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر رأيه حول رحيل كل من خالد الغنام وعبدالله الخيبري لنادي الاتحاد بفترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسعى الاتحاد إلى تعزيز صفوفه بضم أقوى الصفقات من أجل المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي في الموسم الجديد.

سياسة جديدة لـ جارسيا

نادي الاتحاد كان أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم الغنام وعبدالله الخيبري وفقًا لـ التقارير الصحفية في الميركاتو الصيفي لكن سياسة جارسيا هي الرفض خاصة أن المدرب الفرنسي لا يود التفريط في نجومه والاعتماد عليهم حرصًا على إضفاء مزيد من الاستقرار للفريق الكروي الأول.

المدرب الفرنسي يود منح الفرصة لجميع لاعبي النصر من أجل الحكم على مستواهم الفني بشكل أكثر عدلًا خلال الموسم الجديد مع تحديد من يبقى ومن يرحل في يناير المقبل.

وكان ناديا الاتحاد والنصر دخلا في خلاف في الأشهر القليلة الماضية على خلفية تعاقد الاتحاد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله في ديسمبر الماضي كصفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع النصر بشهر واحد.