قرر المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي راحة من التدريبات الجماعية.

راحة يومين للاعبي الأهلي

ومنح سيبولدي اللاعبين راحة يومين من التدريبات الجماعية بعد العودة من المعسكر الإعدادي، على أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء يوم السبت المقبل.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا في تركيا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ولعب 4 مباريات ودية، فاز مرة وخسر أخرى وتعادل مرتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأمل إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز في الموسم الرياضي الجديد، حيث سيبدأ مشواره في دوري يلو بمواجهة القيصومة يوم 22 أغسطس.

الهبوط لدوري يلو

وهبط الراقي إلى دوري يلو، لتكون المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بجميع مسميات المسابقة، وتطمح الإدارة في الظهور بشكل جيد بالموسم الجديد، والعودة إلى دوري المحترفين.