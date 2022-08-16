تحتفل سيدة أمريكية من ولاية بنسلفانيا بعيد ميلادها رقم 100 في غضون شهرين فقط من الآن، وفي الوقت نفسه فإنها قد رحبت بحفيدها رقم 100 أيضًا اليوم، وذلك في وضع استثنائي لا يحظى به العديدون.

وبحسب شبكة NBC الأمريكية، فإن مارجريت كولر، البالغة 100 عام إلا 60 يومًا، تحتفل بمناسبة ميلاد حفيدها رقم 100 والذي يُدعى كولر ويليام، تيمنًا باسم زوجها الراحل.

قالت مارجريت للشبكة الإخبارية في فيلادلفيا، الولايات المتحدة: لا أستطيع التفكير بأي شيء سوى أنني امرأة محظوظة لأقصى حد، فقد رُزقت بـ11 طفلًا و56 حفيدًا منحوني 100 حفيد أصغر.

وقالت حفيدتها كريستين بالستر، لمحطة الأخبار المحلية: إن الجدة تبذل جهدًا كبيرًا لتكون حاضرة في كل مناسبة مهمة، مضيفة: خلقت إرثًا رائعًا لعائلة تمتد عبر أجيال.

نبذة عن حياة مارجريت كولر:

ورغم ما سبق، إلا أن السيدة الأمريكية لم تكن تنوي الزواج أبدًا، لكن بحلول أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، قابلت زوجها ويليام كولر، ثم رحب الزوجان بطفلهما الأول بعد الحرب العالمية الثانية، وسرعان ما أدركت أن كل ما تريده هو إنشاء عائلة كبيرة.

وقالت لشبكة 6 ABC: أردت أن يكون لدي عائلة كبيرة، لذلك استقريت على إنجاب 11 طفلًا ولدوا على مدار ما يقرب من 20 عامًا، وقاموا بدورهم بالزواج وإنجاب 56 حفيدًا الذين أصبحوا الآن آباء لـ 100 حفيد أصغر.