أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي مساء أمس الخميس عن تجديد عقد مدافعه الإسباني سيزار أزبيليكويتا حتى صيف 2024.

وكان نادي برشلونة الإسباني، أبدى اهتمامه بضم أزبيليكويتا لكن تشيلسي نجح في الإبقاء على لاعبه المنضم له منذ عام 2012 قادمًا من نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

تعليق أزبيليكويتا بعد التجديد

وقال أزبيليكويتا بعد التجديد: ” سعدت للغاية بتجديد العقد مع تشيلسي، أنا سعيد للبقاء في منزلي سعيد للغاية لأنني جزء من المشروع الجديد للنادي وأتمنى تحقيق المزيد من الذكريات الجيدة مع النادي بالفترة المقبلة”.

وكان نادي تشيلسي تعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي قادمًا من نادي نابولي الإيطالي وضمّ كذلك الإنجليزي رحيم سترلينج من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.