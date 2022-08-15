يسعى الأخضر تحت 23 عامًا، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، لمواصلة تألقه في دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2021″، والفوز باللقب.

منتخب السعودية يواجه تركيا في النهائي:

ونجح منتخب السعودية في التأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإسلامية بعد فوزه على الجزائر بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدًا مع منتخب تركيا، يوم غد الثلاثاء.

ويُعد هذا التأهل هو الثاني لمنتخب السعودية، حيث سبق أن صعد الأخضر إلى نهائي دورة الألعاب الإسلامية عام 2005 التي أُقيمت في المملكة، وتوج بلقبها بعد الفوز على المغرب بهدف دون رد.

الأخضر يسعى لتكرار سيناريو كأس آسيا تحت 23 عامًا:

ويطمح الأخضر الأولمبي في التتويج باللقب الثاني في 2022، حيث بدأ منافسات العام الجاري بشكل مميز، وحصد لقب بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في أوزبكستان شهر يونيو الماضي.

ونجح منتخب السعودية في التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا بعد الفوز على أوزبكستان البلد المضيف، وهو الأمر ذاته الذي يتكرر الآن، حيث إنه على موعد مع تركيا مستضيف دورة الألعاب الإسلامية.

ويأمل سعد الشهري في حصد اللقب الثاني مع الأخضر الأولمبي، والتتويج بدورة الألعاب الإسلامية، خاصة أنه يملك لاعبين مميزين ومن أصحاب الخبرات، ويحظى المنتخب بصلابة دفاعية وقوة هجومية.