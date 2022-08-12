شكا أحد المتضررين من السيول في أحد المسارحة من عدم تفاعل الجهات المعنية مع الأهالي بشأن السيول وعمل عبّارات بدون جدوى.

فيديو | أحد المتضررين من السيول في أحد المسارحة: قبل 10 سنوات توجهنا إلى الجهات المختصة ووعدونا بعبّارات ولم نرها حتى الآن#الإخبارية pic.twitter.com/YvvQVFYeU7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 12, 2022

وقال عماد، أحد المتضررين في تصريحات إلى الإخبارية: قبل 10 سنوات توجهنا إلى الجهات المختصة ووعدونا بعبّارات ولم نرها حتى الآن.

وتابع: جاء فريق من البلدية ووقفوا على مكان تجمع الأمطار والسيول وقالوا (إن شاء الله خير) ولكن لم يحدث شيء، والآن هناك أضرار سنوية تحدث للمنازل والمياه تدخل المنازل ويحدث تلف للمقتنيات بسببها، مطالبًا بعمل عبارات لتصريف مياه الأمطار.