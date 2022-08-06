أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة تبوك إلى أمطار عدية، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: البدع، والوجه، وحقل، وضباء، ونيوم شرما، وتستمر حالة التنبيه حتى الحادية عشرة من مساء اليوم السبت.

كما نبه إلى تعرض كل من: المعظم، وتبوك ويماء في منطقة تبوك، إلى أمطار غزيرة، وأتربة مثارة، وسيول وبرد، ونشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى انعدام مستوى الرؤية الأفقية.

وتستمر حالة التنبيه للظواهر المذكورة حتى الساعة الثانية عشرة من ليل اليوم السبت.

أمطار على جازان:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على مدينة جيزان ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات الأرصاد:

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، وما زالت الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.