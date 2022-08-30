تنفّذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية مبادرة “ضيافة معتمر”، وهي إحدى المبادرات التابعة لبرنامج “خدام الحرم سفراء الإنسانية”.

أهداف البرنامج

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد الشلوي، أن البرنامج يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات التطوعية والإنسانية لضيوف الرحمن؛ بما ينعكس على راحتهم أثناء أداء نُسكهم، مؤكداً ضرورة تكامل البرامج والمبادرات والخدمات التطوعية والإنسانية وتعميق أثرها عبر الاستفادة المثلى من الشراكات الاستراتيجية والعمل التطوعي.

خدمة ضيوف الرحمن

وتأتي تلك الجهود انطلاقًا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تعزيز دور الإنسانية والأنسنة في الخدمات والبرامج لراحة قاصدي بيت الله الحرام ومواكبة رؤية (2030) في خدمة ضيوف الرحمن.