تقمص عمر العلي، شاب من ذوي التوحد، دور المذيع واستضاف والدته الجوهرة الوهيب في برنامج الراصد على قناة الإخبارية.

فيديو | "عمر العلي" شاب من ذوي التوحد يتقمص دور المذيع ويستضيف والدته "الجوهرة الوهيب" في برنامج #الراصد pic.twitter.com/37CC9BQET5 — الراصد (@alraasd) August 22, 2022

إدارة الحوار:

وبدأ الشاب عمر العلي في توجيه الأسئلة إلى والدته في البرنامج، كما أدار الحوار معها عن مستقبله في الدراسة.

من جهتها، أشادت الأم بأخلاق ابنها وحفاظه على الصلاة، مؤكدة على تميزه في فن الإلقاء باللغة العربية بأسلوب مميز.