في واقعة أعادت للمصريين حادثة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف قبل شهرين، حيث أنهى شاب حياة طالبة في الزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي مصر، وذلك بتسديد عدة طعنات لها بسكين في مدخل عقار بالقرب من محكمة الزقازيق.

وأمر النائب العام المصري، بالتحقيق العاجل في واقعة قتل الطالبة سلمى عمدًا على يد زميلها في مدينة الزقازيق.

تحقيق عاجل وضبط المتهم

وقررت النيابة العامة تشكيل فريق للقيام بتحقيق عاجل في مقتل الطالبة بكلية الإعلام بأكاديمية الشروق، بعد طعنها 16 طعنة من قبل زميلها في مدخل عقار بالقرب من محكمة الزقازيق، حيث تم إلقاء القبض عليه.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها الطبيب الشرعي لمعاينته ورفع ما به من آثار ومناظرة جثمان المجني عليها.

جاء ذلك بعد أن تلقت النيابة إخطارًا من الشرطة بارتكاب شخص جريمة قتل عمدًا، حيث سدد عدة طعنات لزميلته في مناطق متفرقة بجسدها بسكين كان بحوزته أثناء دخولها مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها.

وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، والسلاح المستخدم في الجريمة، وهاتفي المجني عليها والمتهم.

جريمة قتل نيرة أشرف

وفي يونيو الماضي، هزت جريمة قتل بشعة عندما أقدم شاب يدعى محمد عادل على قتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، ما أثار غضبا واسعا في مصر

وحكم على الجاني بالإعدام شنقا، فيما تعالت أصوات بتنفيذ الحكم علنا، لردع أي فعل مماثل في المستقبل.